【新品ケース】金田一少年の事件簿 香港九龍財宝殺人事件 + 獄門塾殺人事件

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★★★商品状態★★★◎日本国内正規品レンタル落ちのDVDになります。◎レンタル店のレンタル用ケースから出して、写真の様な新品ケースに交換済みです。◎傷の程度により研磨処理・クリーニングしております。◎レンタル落ちDVDになりますので、ジャケットとディスク両面に傷や汚れがあるとお考えください。◎あくまで中古品ですので、完璧を求めるのであれば、購入はお控えください。★★★動作確認済★★★◎再生機器の相性により不具合もあるようです。自宅で再生した際には問題なく見れましたが、保証するものではありません。★★★発送★★★◎ビニール袋とプチプチで梱包して、封筒に入れて発送予定です。◎発送は基本的にご入金日の当日になりますが、翌日発送の場合、メッセージにてご連絡します。☆他にもDVDを多数出品しております。複数購入で送料を計算しながら割引させて頂きますので、お気軽にコメントください。