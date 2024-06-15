PS1】 ペプシマン 帯 ハガキ付き 【プレイステーション ...

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ペプシコーラの日本向けキャラクター「ペプシマン」を主人公としたキャラゲー。セガ制作の3D対戦格闘ゲーム「ファイティングバイパーズ」初代のセガサターン版に、ペプシマンが隠しキャラとしてゲスト出演して話題になりましたが、今作では「クラッシュバンディクー」のような奥スクロールアクションとなってプレイステーションから発売されました。シンプルながら奥深いゲーム性です。アクション好きな方はお手にとってみてはいかがでしょうか。#ラチナムが出品している商品一覧はこちら【購入について】・即購入OKです。早い者勝ち♪・コメント中や値引き交渉中であっても、購入ボタンを押された方と優先にお取引いたします。【商品内容】・ゲームソフト・説明書・帯・ハガキ【商品状態】・通常使用していた物なので、ケースに薄いキズがあります。・盤面は綺麗な状態です。「ペプシマン」定価:￥2800#ゲーム#アクション#PlayStation#Other