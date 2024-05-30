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商品詳細
HORIPortableGamingMontorPS4動作確認済み写真が全てになります。多少本体傷や汚れがございます。あくまで中古品出品致しますので、購入方ご理解とご了承を下さい。付属品:ACアダプター合わせ
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プレイステーション4 HORI ゲーミングモニター
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