プレイステーション4 HORI ゲーミングモニター

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HORIPortableGamingMontorPS4動作確認済み写真が全てになります。多少本体傷や汚れがございます。あくまで中古品出品致しますので、購入方ご理解とご了承を下さい。付属品:ACアダプター合わせ