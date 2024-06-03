ぱすぽ☆ 新品未開封 TAKE☆OFF 廃盤 入手困難 PASSPO☆ [CD]

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22.国内正規品になります。新品未開封。未開封の為、再生の保証は致しかねます。承知置きの上、ご購入お願い致します。クッションに包んで発送致します。宜しくお願い致します。(22)『TAKE☆OFF!!』【ファーストクラス】突如、アイドル界に旋風を巻き起こした10人組ロック・アイドルユニット『ぱすぽ☆』デビューから軌跡の集大成がここに完成!ぱすぽ☆1stアルバム『TAKE☆OFF!!』#奥仲麻琴#根岸愛#増井みお#森詩織#槙田紗子#藤本有紀美#岩村捺未#玉井杏奈#安斉奈緒美