¥5,500【サイズ6.5cm11.5cm】・必ず保護フィルムのままご使用下さい・私のお守り袋に入れる際は1.5cm詰めでと購入後メッセージにてお伝え下さい。☯悪止善爲之御秘符 アクヲトメゼントナスノゴヒフ 人形代手書き此の御秘符により、願望叶いて、如何なる悪、邪も止まり、善、良縁と爲す、奇妙不可思議なる御霊符也と伝わる物です。・職場等でどうしても邪気の多い方が多数居る・ご家族、お子様の素行改善に 等効果期間半年また、願をかけて願いが叶った時にもその種の符の役目の終わりと観ます。【役目を終えた札】お焚き上げ依頼も承っております。ご入用の場合はご連絡下さい。（神社等でお守り等と一緒にお焚き上げ頂いても良いです）【人形代について】この業界は似非（えせ）な輩が非常に多く、私が認めている方はほとんどいないのですが幸運な事に、とあるきっかけでご縁を頂いた、途轍もなく力の強い私も本物と認めざるをえない少しご夫婦がいらっしゃいます。お二人は関東でひっそりと神社を営なまれており旦那様は神社本庁でも有力な神主さんで(奥様は日本屈指のカウンセラーの方です。どこの寺社でも一般参拝者の入れない本殿まで通されるので行動を共にしていると、どれだけ徳を積まれてるのか…と驚く事が多いです）毎年11月、伊勢神宮の新嘗祭において内宮で祝詞を上げられた後この人形代を授かって帰ってこられるという事で私から特別にご奉納させて頂いて、お譲り頂きたいと願い出少量を分けて頂いております。ですので年に一度、仕入れられるかられないかといった物となっており数量限定となっておりますが、多くの顧客様からより強く、よく効く、と御高評頂けております。（今年もなんとかご奉納お受け頂けましたが、去年の分は無くなりました）伊勢神宮のとても特別な人形代ですので私もこれを扱うと、気、念を多く取られるようで、今の所日に三枚程度しか書けない為お待ち頂く事も多くご不便おかけ致します。



【人形代】悪止善爲之御秘符 アクヲトメゼントナスノゴヒフ 手書き



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