PSP3000　動作確認済　新品バッテリー付

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商品詳細
本体・バッテリー・メモリースティック・充電ケーブルをおつけします。それぞれ揃えるよりもお得です！●PSP3000 動作確認済ボタンのヘタリはありません。経年によるキズやスレがございます。状況は写真でご確認ください。●バッテリー付（新品・社外品）●メモリースティックDUO 4GB●動作確認で使用したソフトをお付けしますので、すぐ遊べます。ウイニングイレブン2009（箱・説明書付）●充電器その他◆ボタン・アナログスティックは、確認時には不具合はありませんでした。◆UMDディスクの読み込みも特に問題なくできました。◆クッション封筒での簡易包装にて発送予定です。
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