動作確認済み】3DS 本体 黒　ブラック　ver11.17.0タッチペン付

8499→8399値下げ中写真の3DS本体タッチペン(互換品)充電器(互換品)のセットが商品です。充電コネクターを新品にしています。中古品ですが使用感少なくキレイです。上下画面もヤケなくキレイです。充電コネクターは充電台用のプレート部がありません。充電はACアダプター、USBケーブルで充電できます。充電台では充電出来ませんのでご注意下さい。動作については一通り確認済みです。問題なく遊んでいただけます。十字キー、アナログスティック、ABXY、LR、START.SELECT.HOME、電源ボタン、充電、タッチパネル、3D表示、wifi、音、マイク、SDカードの認識、ゲームソフトの認識は確認しております。ゲームソフト、箱、説明書など、写真にないものは付属しません。SDカード＋400円で同梱できます。画面保護シート＋300円で同梱できます。充電器は互換品の為、カチッとはまりませんのでご了承下さい。不要の方は-200円値引きます。ご希望の方はコメント下さい。値下げはこちらのタイミングで行います。この価格でご検討よろしくお願いいたします。「ニンテンドー3DS」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



ニンテンドー3DS - 良品☆3ds本体☆黒。タッチペン、ゲーム、SDカード ...



【ソフトプレゼント企画】【中古】ニンテンドー3DS 本体 タッチペン充電器付き 選べる5色 任天堂 中古｜au PAY マーケット



GAMETECH N3F1752 【3DS】 new伸びる！おトモタッチペン3DLL ブラック ...



ジャンク品】ニンテンドー3DS 本体 アクアブルー 任天堂 CTR-001（動作 ...



Amazon.co.jp: 3ds タッチペン



Amazon.co.jp: 3ds タッチペン



Amazon.co.jp: 3ds タッチペン