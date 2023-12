BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE 8-1026-2

BATTLEOFTOKYOTIME4Jr.EXILE・初回生産限定盤・CDとDVD3枚全てディスクに目立ったキズありません。スリーブ擦れあります。写真にあるものが全てです。#ジェネレーションズ#ランページ#ファンタスティックス#バリスティックボーイズ#エグザイルトライブ#CD#DVD⭐︎送料込みです!お手数ではございますが、プロフ・説明欄のご確認をよろしくお願いします。明らかにお読み頂いていない質問などには返答しない場合がございます。予めご了承下さい。⭐︎こちらの商品は即購入大歓迎です!⭐︎※送料込!お値下げコメントご遠慮下さい。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数・取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※専用出品、取り置き、バラ売りは致しません。※夜勤などもある仕事の為、コメントの返信が遅れます。予めご了承下さい。気になる点はお気軽にご質問ください。※メルカリの規約に基づき、コメント中であっても先に購入された購入者様とお取り引きいたします。※素人保管の為多少の傷、汚れがある場合がございます。中古品ということをご理解頂けない方はご遠慮下さい。※土日、年末年始の発送が遅れる事がございます。ご容赦願います。※コミック・CD・DVD・Blu-ray共に、説明欄に「レンタル落ち・漫画喫茶落ち・海外版(import版)」などの表記のない場合は、全て国内正規品・セル版となります。読んでいただきありがとうございます!皆様との気持ちの良いお取引をと心掛けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。#romancdvd



