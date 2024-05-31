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itzy グッズセット　ペンライト
商品番号 P23656257875
商品名

itzy グッズセット　ペンライト
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2月の幕張メッセのライブの際一度使用しました。ペンライトは発送時に消毒して発送させて頂きます。銀テープは2本お付けします。梱包方法等何かご希望がありましたらお気軽にお声掛けくださいませ。即購入可能うちわ　ユナ　リュジン　リア　イェジ　チェリョン　ペンライト　トレーディングカード　銀テープ
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