JBL Quantum Stream マイク ブラック

ご覧いただき有難うございます。JBLのUSB接続タイプのコンデンサーマイクになります。購入から1ヶ月半の間で、使用頻度は数回程度です。ただし、一度落としていまい本体のてっぺんにスレ傷が付いています。マイクの動作は問題ありません。傷の様子は4枚目の写真をご確認ください。付属品は完品となります。傷がついているため、少し価格を抑えての出品となります。値下げ交渉や取り置き(専用取引)はお受けしていません。ご了承ください。それでは、ご検討よろしくお願いいたします。#JBL#JBLQuantumStreamマイクブラック種類...マイク



JBL QUANTUM STREAM USBスタンドアロン デュアルコンデンサーUSBマイク/テレワーク/ゲーマー/コンテンツクリエーター/ストリーマー/PC,MAC,PS4,PS5,SWITCH使用可能 ブラック JBLQSTREAMBLK



ゲーミングマイク Quantum Stream ブラック JBLQSTREAMBLK [USB]



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マイクをJBL Quantum Streamに変えた - blog-RuinDig



JBL初のゲーミングUSBマイク「Quantum STREAM」。直販1.1万円 | マイ ...



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ASCII.jp：実売約1万円のゲーム配信用マイク「JBL Quantum STREAM」



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