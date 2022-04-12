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JBL Quantum Stream マイク ブラック
商品番号 C70577850487
商品名

JBL Quantum Stream マイク ブラック
ブランド名 ジェイビーエル
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。JBLのUSB接続タイプのコンデンサーマイクになります。購入から1ヶ月半の間で、使用頻度は数回程度です。ただし、一度落としていまい本体のてっぺんにスレ傷が付いています。マイクの動作は問題ありません。傷の様子は4枚目の写真をご確認ください。付属品は完品となります。傷がついているため、少し価格を抑えての出品となります。値下げ交渉や取り置き(専用取引)はお受けしていません。ご了承ください。それでは、ご検討よろしくお願いいたします。#JBL#JBLQuantumStreamマイクブラック種類...マイク
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