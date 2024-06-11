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MARSHALL MG15R ギターアンプ 旧ロゴモデル 希少
商品番号 H15775031023
商品名

MARSHALL MG15R ギターアンプ 旧ロゴモデル 希少
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARSHALLMG15R小型ギターアンプコンボシンプルながらも幅広いサウンドメイクが可能なMG-Goldシリーズは、練習用アンプに留まらない多彩な機能を備えています。特に傷汚れもなく動作良好です。写真の通りこちらは正面のロゴが旧デザインのものとなります。現行モデルよりロゴデザインいかにもが従来のマーシャルらしく、生産終了デザインのため今後貴重になると思います。どうぞ宜しくお願いします。■GENERALModel：MG15RRange：MGGoldTechnology：SOLIDSTATEChannels：2（クリーン/オーバードライブ）■ELECTRONICSOutputwattage：15WOutputs：3.5mmヘッドホン出力Inputs：1x1/4\"楽器入力,3.5mm外部入力Reverb：○（アナログ）■SPEAKERSSpeakerconfiguration：1x8\"■DIMENSIONSWeight(kg)：7.8DIMENSIONSinmm(WxHxD)：375x370x195アンプ種類...その他アンプ重量...5kg〜10kg未満幅...300mm～400mm未満高さ...200mm～奥行き...300mm～350mm未満#AUDIX#MG15MGシリーズ
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