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- 輪島塗 黒漆 波鳥金蒔絵 平棗 箱付 C 3936
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商品詳細
大きさ 高さ約4.5cm 幅約6.5cm 重さ約42g箱の蓋が合っていないため閉まりません。箱と中身は違うかもしれません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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