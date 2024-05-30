LEGEND レジェンド エレキベース LPB-Z WH ホワイト

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入門用初心者向けオススメベースLEGENDレジェンドレジェンドLPB-ZWHエレキベースプレシジョンベースタイプぼっち・ざ・ろっく！の山田のベースのモデルはFender AmericanProfessionalPrecisionBassで20万以上しますが、これは形、色、は同じような感じです。（多少の違いはあるかもです）プレベタイプエレキベースです。スタンダードなスペックに加え、レジェンドLPBシリーズ。エントリーユーザにもお勧めです。Body；BasswoodNeck：Maple,Bolt-onFingerboard：RosewoodFrets：21FScale：864mmPickups：OP-1SingleCoilControls：1Volume,1ToneTailpiece：VFB-1CHardware：ChromeFinish：WH(White/ホワイト)プチプチに巻きダンボールで包んで発送します。写真のエレキベースのみですのでご注意ください