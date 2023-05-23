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- 桃山窯 小山岑一 唐津 斑唐津 茶器 茶碗 共箱
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商品詳細
唐津焼■作者小山岑一(父小山富士夫)■概要・未使用品・共箱付き※釉薬に隠れて印が見えません。■寸法(約)・径14cm、高さ8.4cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
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