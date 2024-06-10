茶道具 掛軸 臨済宗 蔵雲寺 矢野一甫和尚 明歴々露堂々

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ご覧いただきありがとうございます♪即購入大歓迎です♥ご質問やお写真追加のご要望などお気軽にコメントください！祖母が茶道の先生をしていて処分してしまうものを出品しています。私自身茶道のことはよくわかりませんが、捨てるのはもったいないので使用していただける方にご購入いただけたらと思っています(^^)祖母は裏千家です。⭐️最安値!!⭐️掛軸【明歴々露堂々】臨済宗蔵雲寺矢野一甫和尚共箱あり【明歴々露堂々】めいれきれきろどうどう。一点も覆い隠すことなく明らかにあらわれていると言うこと。真理は奥深いところにあるのではなく、隠す所など無くあからさまであるとの意味です。■サイズ■※素人寸法です。約172×31㎝自宅で長期保管していたものです。裏側にシミがありますが、表側は特に目立ったシミ等はないと思います。写真7（裏）神経質な方はご遠慮ください。■24時間以内の発送を心がけています(^^)(遅くても翌日には発送しますが、よっぽど24時間以内に発送できます)他にも茶道具出品しています☆#ツンツン祖母の茶道具着物や帯などはこちらです☆#ツンツンの呉服屋調理道具出品しています☆#ツンツンのクッキングルーム茶道茶道具お茶会裏千家抹茶碗抹茶茶碗掛軸掛け軸臨済宗蔵雲寺矢野一甫和尚床の間床間床の間飾り短冊掛色紙色紙掛