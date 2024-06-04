【/超美品】ヤマハ　バスアコーディオン　B-27D

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中古のヤマハのバスアコーディオンですソフトケース付属品番 B-27D同モデルの現行品TB-27B(トンボ／バス) 定価¥124300(税込み)B-27S(ソフトケース)定価¥5500(税込み)ー状態ー中古ですが大きな傷や汚れもなく、とても良好な状態です。演奏も問題なく可能です。詳細は写真をご覧下さい。中古楽器にご理解ある方にご購入宜しくお願い致します。カラー...レッド種類...アコーディオン#ヤマハ#アコーディオン#バスアコーディオン#トンボ