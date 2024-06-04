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- 【/超美品】ヤマハ バスアコーディオン B-27D
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商品詳細
中古のヤマハのバスアコーディオンですソフトケース付属品番 B-27D同モデルの現行品TB-27B(トンボ／バス) 定価¥124300(税込み)B-27S(ソフトケース)定価¥5500(税込み)ー状態ー中古ですが大きな傷や汚れもなく、とても良好な状態です。演奏も問題なく可能です。詳細は写真をご覧下さい。中古楽器にご理解ある方にご購入宜しくお願い致します。カラー...レッド種類...アコーディオン#ヤマハ#アコーディオン#バスアコーディオン#トンボ
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http://narcologia.ru/goods/cotton549061.html
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YAMAHA アコーディオン A-27D 美品 <ヤマハ>｜平野楽器 ロッキン ...
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