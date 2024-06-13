ギラティナ　vstar ur

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商品詳細
【ギラティナvstarur】つい先程購入いたしました。開封後、すぐにスリーブ（ソフトケース）に移し大切に保管しております。素人検品・保管になりますので細かいキズなどある可能性があります。そのため、プレイ用としてご検討ください。すり替え防止のため返品、返金対応は致しかねます。ご了承ください。写真追加や質問がありましたらコメントお願いします。※ギラティナVもあります。必要な方はコメントください。（同時に購入の場合は金額が変わります）ポケモンカードvstarユニバースボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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