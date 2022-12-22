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- 東山魁夷「心の道」(講談社) 「湖岸」「郷愁」の2点セット！
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商品詳細
中古品を譲り受けたものとなります。古いものであるため、シミ、汚れ、変色等があります。それでも良ければご購入ください。絵のサイズ横：約60.3cm縦：約46.8cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。※額縁は付きません。よろしくお願いいたします。「道」を含めた3点セットの方も別で出品しています。日本人/人気アーティスト···東山魁夷長野県立美術館
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