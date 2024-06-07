⚠️ 注意‼️10月末発送予定　気になる方はお早目に　匿名配送込　九谷　和雄　徳利

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商品番号 K31419171286
商品名

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ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 8,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日限定再値下げ¥20000→気になる方はお早目に匿名配送込　ゆうゆうからくらく配送元指定九谷焼　和雄　とっくり一輪挿しや花瓶にも九谷焼らしい緑が光る陶器ですクラッシックな色合いと作者の個性が見受けられますサインが年代によって若干違い、貴重な陶器です自宅保管底はスレや傷有り種類···酒器古九谷　クラッシック　ヴィンテージ　ビンテージ　昭和レトロ　骨董　中田和雄　中田一於　時代物②
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