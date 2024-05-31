セーラームーン Sミュージックマット

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商品詳細
セーラームーンS、手で触ると音のでるマットです。昔のものですがレアな商品だと思います。マットサイズ約82×55センチ電池を入れて作動確認済みです。スイッチを入れるとムーンライト伝説が流れます。曲が終わった後もハートのドレミファソラシドのどこをさわってもムーンライト伝説が一音ずつ流れます。マット上のドレミと書かれた箇所をおしてからハート型のドレミファソラシド押すと普通にドレミ音が鳴ります。スピーカーの箇所にテープを貼っていたので少しベタつきとテープの跡があります。マットには折った跡があります。破れた箇所などはありませんが長期自宅保管、中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。人気タイトル···美少女戦士セーラームーン
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