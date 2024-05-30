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MAXON OD808 ヴィンテージ
商品番号 V54986899582
商品名

MAXON OD808 ヴィンテージ
ブランド名 マクソン
特別価格 税込 29,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スモールケースのMaxonOD-808です。電池とACで動作確認済みです。基板を覆うプラスチックのケースは黒色、OPアンプはMC1458Pを２基搭載しています。電池プラグは破損した為部品交換しています。写真の通り傷があります。本体のみで付属品はありません。40年以上前のエフェクターで、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご検討頂きますようお願い致します。神経質な方は購入をお控えくださいますようお願い致します。ヴィンテージ品なので動作確認は行なっておりますがNC/NRでお願い致します。#MAXON#OD808種類...エフェクター・プロセッサー
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