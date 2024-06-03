DW Drum Work shop 5000AD DELTA2 デルタ2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ハードウェアーのトップブランドメーカー\"DW\"（ドラムワークショップ)メーカー・・・・DrumWorkShop商品名・・・・dw5000addelta2Price・・・・￥45000その踏み心地の良さから世界中のトップドラマーに愛用され、多くのアマチュアドラマーにとっては一度は欲しい憧れのメーカーとして絶大なる人気を誇っています。DWのラインナップの中では幅広いセッティングが可能なデルタ２フォースマキシマイザーシステム採用。フットワークのフィールを変えることなくビーターの慣性を変化させることが可能です。ギアー式のカムにダブルチェーン仕様。安定感があり、確実にパワーが伝わります。国産の多くがダブルチェーンになる中、元来シングルチェーンが主流のDWはこのモデルのみダブルに。すでにPEARLやYAMAHAがこの形状をコピーしている元祖のスプリング。上部がやや細いこの形状により、軽い力での踏み込みを可能にしてます。比較的軽めの踏み心地のアクセラレーターを採用。他にもたくさんのシンバル、ペダル、スネアなどドラム用品出品しました。ぜひご覧ください！オファー、値下げはすみません＞＜
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