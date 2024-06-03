似顔絵 ウェルカムボード 玄関 ウェルカムスペース 還暦 文字入れ 記念 結婚式

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結婚式を華やかに彩る似顔絵です。ウェルカムスペースや受付でゲストの皆さまをお出迎えするのにぴったりの笑顔あふれるウェルカムボード。存在感のあるウェルカムボードをお探しなら 結婚式で目を引く似顔絵ウェルカムボード ぽん太 似顔絵 プレゼント お祝い 還暦 古希 喜寿 傘寿 米寿 卒寿 結婚記念日 金婚 ...



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写真を撮る機会はあるけどデータを残す機会があまりない。。。こどもや祖父母、ペットと撮ると正面を向いている写真がなかなか撮れないなどそんな事ありますよね。どうせなら飾ったり、贈ったりできる世界でひとつのインテリアをお届けします![こんなシーンにおすすめ]■結婚式のウェルカムスペースへ飾るウェルカムボード■還暦や、長寿のお祝い■誕生日や出産祝い■新居祝いや、引越し祝い■ニューボーンフォトのアイテムとして■お世話になった先生や恩師への贈り物その他シーンも承りますのでご相談くださいませ【オプションについて】下記、別途料金にて対応いたします！併せてご検討ください。■人物ペット追加 １人当たり別途1000円 (基本料に含まれるのは２人までです。３人目から１人1000円でお描きいたします) (基本納期よりも何日か超過となる場合がございます)■テンプレート以外の制作 別途3000円 (基本納期よりも約１週間ほど超過となります)■ポーズ・服装の変更 1種類1000円 (ポーズまたは、服装どちらか1種類につき1000円でお描きします。) (基本納期よりも何日か超過となる場合がございます)その他変更したいものなどありましたらご相談ください。別途お見積もりいたします！【ご注意ください】・こちらの商品はご注文を受けてからの制作となります。 余裕をもってご注文ください。・繁忙期やセール中は納期が伸びる可能性がございます。 お急ぎの場合はお問い合わせください。・注文内容に漏れや誤字などがあった場合でも変更出来かねますので、 内容をご確認の上ご注文をお願い致します。・テンプレートは指定の箇所のみの変更が可能となります。 詳細はリンクをご確認ください。【補足ワード】結婚式（ウェルカムボード、両親贈呈用サンクスボード） 誕生日 初節句 七五三 入園祝い 卒園祝い 入学祝い 卒業祝い 成人 結婚記念日（金婚式・銀婚式・ルビー婚式・ダイヤモンド婚式・真珠婚式）付き合った記念日 退職祝い 長寿祝い（還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿） 母の日 父の日 こどもの日 敬老の日 バレンタイン ホワイトデー クリスマス 家族 退職祝い 卒業記念 同窓会 出産祝い 快気祝い 引越し 新居