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黎鳳　盆栽鉢
商品番号 D65119780018
商品名

黎鳳　盆栽鉢
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黎鳳造　海鼠内縁撫角長方鉢になります。目立った傷、汚れ等はありません。状態　サイズ等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
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