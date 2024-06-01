海洋堂ガメラ1995 ギャオス1995セット

海洋堂海洋堂ガメラ1995ギャオス1995ガレージキットのセットになります。外箱は、経年による痛みがありますので、気にされる場合は購入を控えてください。キットは、未開封の未組立です。すり替え防止の為購入後の返品はお受けしておりませんので、不明点などございましたら質問して頂きご納得頂けたら購入をお願い致します。人気キャラクター···ガメラ ギャオス特徴···海洋堂



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