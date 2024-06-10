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商品詳細
輪島塗の懐石膳十客揃です。寸法幅約36.5cm× 約36.5cm高さ約3.3cm箱付目立った傷などはありませんが中古の品ですので若干の歪みが2枚ほどあります。画像を確認いただきご理解ご納得いただける方お願いいたします。
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輪島塗 懐石膳 十客揃 時代物 箱付 B641-
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