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- OYAIDEPA-02 TS V2 TRS-TRS 2m ２本セット②
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商品詳細
２本セットです。購入後、室内で数回しか使用していませんが多少の傷はあります。神経質な方はご遠慮ください。写真のもので全てです。■オーディオ用ケーブル■TRS-TRS■2m■導体：102SSC 0.75sq（19本/3E撚り）■絶縁体：発泡ポリプロピレン（赤・白）■シールド：102SSC編組（24組/8本/0.12mm）■内部シース：LDPE（低密度ポリエチレン)■外装：オーディオ専用ハロゲンフリーシース■使用ハンダ：OYAIDESS-47■TRSプラグ：NEOP-285M
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