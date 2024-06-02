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ご覧頂きありがとうございます。チリSAR開封後即スリーブに入れております。素人目線では白かけ、初期傷等は見受けられません。あくまで素人目なのでそちらはご了承ください。仕事の関係上コメント返信遅れる場合ございます。ご了承ください。