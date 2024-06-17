

宜興紫砂壺 手作り 中国古玩 在銘在款 急須 煎茶道具 陶器【03】 宜興紫砂壺 手作り 中国古玩 在銘在款 急須 煎茶道具 陶器【03】



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【商品について】【サイズ】口径約：6.5cm高さ約：8cm全長約：16.5cm【材質】紫泥【容量】280cc【製造技術】手作り紫砂壺でお茶を入れて、お茶の香りが濃厚で長持ちします。紫砂壺は口が小さく、蓋が厳しく、壺の内壁が粗く、香りの早すぎる散逸を効果的に防止することができる。長い間使われていた紫砂のティーポットは、内壁に茶色の茶錆を掛け、使用時間が長ければ長いほど、茶錆が内壁に蓄積されることが多いため、お茶を入れた後、茶のスープはアルコールを加えて香りがする。長い間使われていた紫砂のティーポットは、お茶を入れずにお湯だ■注意事項■●注意事項をご了解の上、入札ください。ご入札の際は写真、商品説明を十分ご確認の上、慎重にご入札下さい。長期保存品です。中古品の為、神経質な方や保証などを含む完品を求める方のご購入はご遠慮願います。そういったものが嫌な方は新品のご購入をお勧め致します。＊専用箱はなく、新聞紙、広告紙での梱包となります。※焼き物のため、色柄、サイズに多少の誤差が生じます。ご理解下さいませ。素人撮影ですので多少の色目が違うかもしれませんがご了承下さい。評価の悪いが多い方、新規の方は入札お控えください。入札中落札後のキャンセルはできません。最後まで読んで頂き誠にありがとうございます。より良いお取り引きが出来ますよう心がけておりますので宜しくお願い致します。