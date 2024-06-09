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ミュータントタートルズ　レオナルド　未開封
商品番号 N27386898823
商品名

ミュータントタートルズ　レオナルド　未開封
ブランド名 タカラ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュータントタートルズ、レオナルド　アメリカ、プレイメイツ社　購入後、新品未開封なのですが、長期自宅保管の為箱に劣化が御座います。ご理解の程宜しくお願い致します。
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