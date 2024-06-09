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- 【美品】Free the tone PT-1D
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商品詳細
フリーザトーンのパワーサプライです。数年前に中古で購入後、主に年数回のスタジオ練で使用しました。細かな傷はありますが、目立ったダメージはなく綺麗な状態です。動作も問題ありません。箱、アダプター、電源ケーブル、DCケーブル(30cm×4本、50cm×4本)が付属します。
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