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レア　Little Glee Monster コーチジャケット/ブラック
商品番号 R49669313821
商品名

レア　Little Glee Monster コーチジャケット/ブラック
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,266 円
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商品詳細

2019年11/1〜3新国立代々木競技場でのツアーファイナルにて販売されましたLittleGleeMonster5周年記念グッズ5周年＆代々木第一体育館公演記念のコーチジャケット。メンバーと親交のあるイラストレーターてらおかなつみさんのデザインです。リトグリらしく普段着としても、とてもカワイイ仕上がりです。着心地、デザイン、全部良し。コンサートにも、普段着にも使えますXLサイズ：着丈76cm×身幅62cm×袖丈67cm素材：ナイロン#リトグリ#LittleGleeMonster#ライブ#グッズ#てらおかなつみ#コーチジャケット#ジャケット#ブラック#MonsterGrooveParty#モンスターグルーブパーティー#5thCelebration#XＬサイズ#かれん#MAYU#芹奈#manaka#アサヒ
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