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商品詳細
イッタラ(iittala)/タピオ・ウィルカラ(TapioWirkkala)によるArtObjectフィンランドのガラス、イッタラ展など展覧会でも目玉の一つとなるアートピースとなります。今後ますます価値が上がる逸品です。Mサイズ高さ12cm材質ゆえ、表面にいくつか小さな擦り傷があります。ヒビはありません。ウィルッカラのサイン（サイド部、彫刻）あり。1952-60年Finland
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イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
Tapio Wirkkala/Art Object/Vase #3539 - organ-online.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
Tapio Wirkkala/Art Object/Vase #3539 - organ-online.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
iittala Tapio Wirkkala Cordial Glass/イッタラ タピオ・ウィルカラ ...
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
http://narcologia.ru/goods/housekeeper499509.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome608343.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral223032.html
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
Tapio Wirkkala/Art Object/Vase #3539 - organ-online.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
Tapio Wirkkala/Art Object/Vase #3539 - organ-online.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
イッタラ(iittala)/Tapio Wirkkala/Art Object | labiela.com
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...
iittala Tapio Wirkkala Cordial Glass/イッタラ タピオ・ウィルカラ ...
【iittala】Tapio Wirkkala/ タピオヴィルカラ カットライン クリスタル ボウル Art object 3514・イッタラ カンタレリ | kauniit asiat（カウニートアシアット）北欧ビンテージ食器/北欧ヴィンテージ雑貨 フィンランドデザインの店 powered by ...