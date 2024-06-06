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PACIFICA612VIIX(MSB)【本日まで】
商品番号 Y70219300255
商品名

PACIFICA612VIIX(MSB)【本日まで】
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 23,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PACIFICA612VIIX(MSB)YAMAHA定価：¥76000#YAMAHA#PACIFICA612VIIX　MSBヤマハのパシフィカ612です。少しだけいじってます。気に入らなければ言っていだければ直して送ります。・コイルタップのノブをPush-Pushに変更。・コイルタップでハムをシングルにして、フロントのシングルを常時オンになります。レインボー配線というものです。テレキャスターと配線が同じになります。・バックパネルをベルクロに変えてます。※ネジとかはあるので戻せます。要望あればお気軽に付属品・アーム・レンチ・非純正ソフトケース使わないソフトケースなのですが純正より丈夫で防御力は高いです。純正は捨てました。タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド質問相談等あればお気軽に。よろしくお願い致します。
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