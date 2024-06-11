SHFiguarts サイレンススズカ 開封品

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商品詳細
SHFiguartsフィギュアウマ娘 サイレンススズカになります。開封品・欠品はありません。しばらくケースに飾った後、箱に戻して保管しておりました。目立った傷は見当たりませんが、素人保管になりますので、気になる方はご遠慮下さい。
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