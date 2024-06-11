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SHFiguarts サイレンススズカ 開封品
商品番号 W53610746635
商品名

SHFiguarts サイレンススズカ 開封品
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHFiguartsフィギュアウマ娘　サイレンススズカになります。開封品・欠品はありません。しばらくケースに飾った後、箱に戻して保管しておりました。目立った傷は見当たりませんが、素人保管になりますので、気になる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/peroration971715.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement810799.html
http://narcologia.ru/goods/cotton702061.html
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