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- 御模道 ATKガール 04 四聖獣 玄武 1/12 プラモデル 完成品
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商品詳細
御模道EASTERNMODELA.T.K.GIRL ATKガール04 四聖獣玄武1/12 完成品 です。コレクターの知人から譲り受けた品。中国のプラモデルメーカーEASTERNMODELが製造・販売しているシリーズ中国神話の霊獣をモチーフに、女の子とミックスしたデザイン。日本製プラモデルとは、また違ったテイストになりますね。（非常にディテールが細かいです）状態：破損箇所はありません。右足かかと部分のパーツが欠品しているようです。付属パーツは写っているものが全てですので写真にてご確認ください。箱はありません。即購入OKです。単品でのお値引きのご相談は不可で。検索用：MechaPig 美少女プラモデル 将魂姫童友社 青島文化教材社 大火鸟文化 曹操×畢方 関羽×雷神EASTERNMODEL MP|LE+
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