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御模道　ATKガール 04　四聖獣 玄武　1/12　プラモデル　完成品
商品番号 G95226871811
商品名

御模道　ATKガール 04　四聖獣 玄武　1/12　プラモデル　完成品
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御模道EASTERNMODELA.T.K.GIRL　ATKガール04　四聖獣玄武1/12　完成品　です。コレクターの知人から譲り受けた品。中国のプラモデルメーカーEASTERNMODELが製造・販売しているシリーズ中国神話の霊獣をモチーフに、女の子とミックスしたデザイン。日本製プラモデルとは、また違ったテイストになりますね。（非常にディテールが細かいです）状態：破損箇所はありません。右足かかと部分のパーツが欠品しているようです。付属パーツは写っているものが全てですので写真にてご確認ください。箱はありません。即購入OKです。単品でのお値引きのご相談は不可で。検索用：MechaPig　美少女プラモデル　将魂姫童友社　青島文化教材社　大火鸟文化　曹操×畢方　関羽×雷神EASTERNMODEL　MP|LE+
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