e-sax BEST BRASS テナーサックス 消音器

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商品詳細
テナーサックス用消音器です。細かなシミや日焼けなどあります。画像にて確認して下さい。電通確認済みです。画像に写っているものが全てです。購入後の返品やクレームはご遠慮下さい。よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle74725.html
http://narcologia.ru/goods/freezer822398.html
http://narcologia.ru/goods/preference18638.html
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