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e-sax BEST BRASS テナーサックス 消音器
商品番号 T80371159858
商品名

e-sax BEST BRASS テナーサックス 消音器
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックス用消音器です。細かなシミや日焼けなどあります。画像にて確認して下さい。電通確認済みです。画像に写っているものが全てです。購入後の返品やクレームはご遠慮下さい。よろしくお願い申し上げます。
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