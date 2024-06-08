新品 未使用 EMG GTV SET BLACK Glenn Tipton

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EMGピックアップの種類と特徴【エレキギター博士】 EMGピックアップの種類と特徴【エレキギター博士】

新品未使用EMGGTVSETBLACKGlennTiptonSingnature購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！GlennTiptonシグネチャーセットの登場です！他のEMGピックアップと比べ、トーンとフィーリングが全く異なり、セラミックとスチールのマグネットを採用しています。高出力でありリッチでスムースなミッドレンジを持ち合わせています。ResonantFrequency(KHz):1.44OutputNoise(60Hz):-100BatteryLife(Hours):150