【新品未開封】amiibo ゲッコウガ　スマブラ　アミーボ

#♡パグ♡のフィギュアリストはこちら！まとめてご購入頂けると200円引き致します！【新品・未開封】ゲッコウガ大乱闘スマッシュブラザーズ発売日：2015年5月28日【商品説明】amiibo（アミーボ）は、任天堂より発売されているゲーム機用周辺機器。内蔵のNFCチップが対応ゲームソフトと連動する。キャラクターフィギュア、あみぐるみ、カード型のものがある。【状態の説明】箱、台紙へのダメージは画像でご確認下さい。フィギュアNintendoニンテンドー任天堂Switchスイッチスマブラ大乱闘スマッシュブラザーズアミーボスプラトゥーンＰ155



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