THE MILLENNIUM PARADE 完全生産限定盤 ポスター付

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新品未開封です。即購入可です。セブンイレブンのポスターがつきます！#millennium_parade#CD#限定盤#Bluray付#Blu_ray付#邦楽MusicVideoも話題をさらったNetflixOriginal『攻殻機動隊SAC_2045』主題歌「Flywithme」、KingGnu・井口理もボーカルとして初参戦した綾野剛主演映画『ヤクザと家族TheFamily』の主題歌「FAMILIA」ほか、現在進行中の大型タイアップも含む様々なスタイルの名曲が一本のストーリーとして紡がれる一作。millenniumparadeの構想版であるDTMPの、廃盤となった幻のアルバムから厳選した楽曲が収録されたカセットテープと、millenniumparadeオリジナルフィギア3体が初回限定盤と共にスペシャル12inchボックスに収められた完全生産限定盤はmillenniumparadeのクリエイティブの\"いま\"が詰め込まれた作品となっています。【完全生産限定盤】12inchスペシャルBOX仕様(CD+BD、構想盤(カセットテープ)、オリジナル小鬼フィギア3体)、次回ライブの先行予約シリアルID《収録内容》【CD】01.HyakkiYagyo02.Flywithme(NetflixOriginal『攻殻機動隊SAC_2045』主題歌)03.BonDance04.Trepanation05.Deadbody06.Plankton07.lostandfound(『DIORandRIMOWA』コレクションムービーテーマ音楽)08.matsurinoato09.2992(NHKスペシャル『2030未来への分岐点』テーマ音楽)10.TOKYOCHAOTIC!!!11.Philip(『adidasCASUALCollection2020Fall/Winter』)12.FireworksandFlyingSparks13.TheCoffin14.FAMILIA(綾野剛主演映画『ヤクザと家族TheFamily』主題歌)#ミレニアムパレード#初回限定#キングヌー