楽焼 巴半田 筋半田 桂窯造 茶道具 底取付 紙箱付 B662

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商品詳細
楽焼の巴半田と筋半田です。桂窯造寸法巴半田径約35.5cm高さ約12.5cm 筋半田径約27.5cm高さ約12.2cm底取付長さ約28cm径約10.5cm持ち手径約1.5cm紙箱付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。
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