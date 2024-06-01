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楽焼 巴半田 筋半田 桂窯造 茶道具 底取付 紙箱付 B662
商品番号 F54769800014
商品名

楽焼 巴半田 筋半田 桂窯造 茶道具 底取付 紙箱付 B662
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽焼の巴半田と筋半田です。桂窯造寸法巴半田径約35.5cm高さ約12.5cm　　筋半田径約27.5cm高さ約12.2cm底取付長さ約28cm径約10.5cm持ち手径約1.5cm紙箱付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。
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