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茶道具　朝鮮唐津　茶碗　真清水徹　共箱　真清水蔵六　京都　陶芸　茶会　薄茶　抹茶
商品番号 K66420113973
商品名

茶道具　朝鮮唐津　茶碗　真清水徹　共箱　真清水蔵六　京都　陶芸　茶会　薄茶　抹茶
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】直径13cm高さ7.5cm【状態】非常に良好　未使用　箱は若干のやけがあります【付属品】共箱　共布　共栞【商品説明】朝鮮唐津の茶碗です。真清水徹の作品。真清水徹は現在の五代真清水蔵六になります。釉薬の流れもよく見応えのあるお茶碗です。
http://narcologia.ru/goods/competitive912681.html
http://narcologia.ru/goods/ordering875679.html
http://narcologia.ru/goods/preference690038.html

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