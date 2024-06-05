茶道具　朝鮮唐津　茶碗　真清水徹　共箱　真清水蔵六　京都　陶芸　茶会　薄茶　抹茶

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商品詳細
【サイズ】直径13cm高さ7.5cm【状態】非常に良好 未使用 箱は若干のやけがあります【付属品】共箱 共布 共栞【商品説明】朝鮮唐津の茶碗です。真清水徹の作品。真清水徹は現在の五代真清水蔵六になります。釉薬の流れもよく見応えのあるお茶碗です。
http://narcologia.ru/goods/competitive912681.html
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