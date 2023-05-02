ゆきむら。夏コミTシャツ+ハンドタオル

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同人グッズ】西行寺幽々子(4) ハンドタオル - AbsoluteZero - BOOTH

2019年夏コミ「Co-dependent」販売されたTシャツ＋抽選のハンドタオルです。・サイズ…フリー/男女兼用・新品、未使用品ですが、確認の為開封済みのものと なります。・Tシャツは目立った汚れや傷等はない美品ではございますが、素人保管なので、ご理解の上ご購入お願い致します。・ハンドタオルも全体的には綺麗なものではありすが、5枚目の写真の掲載どおり少し気になる一部分がございます。・袋はご購入時のものと異なりますのでご理解お願い いたします。・他にお聞きしたい事ございましたら、お気軽にお声 がけください。(*^^*)（ゆきむら。 夏コミ グッズ Tシャツ ハンドタオル）