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ゆきむら。夏コミTシャツ+ハンドタオル
商品番号 H47755408406
商品名

ゆきむら。夏コミTシャツ+ハンドタオル
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年夏コミ「Co-dependent」販売されたTシャツ＋抽選のハンドタオルです。・サイズ…フリー/男女兼用・新品、未使用品ですが、確認の為開封済みのものと　　　なります。・Tシャツは目立った汚れや傷等はない美品ではございますが、素人保管なので、ご理解の上ご購入お願い致します。・ハンドタオルも全体的には綺麗なものではありすが、5枚目の写真の掲載どおり少し気になる一部分がございます。・袋はご購入時のものと異なりますのでご理解お願い　　いたします。・他にお聞きしたい事ございましたら、お気軽にお声　　がけください。(*^^*)（ゆきむら。　夏コミ　グッズ　Tシャツ　ハンドタオル）
http://narcologia.ru/goods/forthcoming933592.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming595792.html
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