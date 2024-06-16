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ポケモンカード 黒炎の支配者 1BOX シュリンク付き ペリペリ付き 新品未開封
商品番号 U84788185649
商品名

ポケモンカード 黒炎の支配者 1BOX シュリンク付き ペリペリ付き 新品未開封
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ㅤ~~~商品詳細~~~ポケモンカード　ポケカ拡張パック「黒炎の支配者」1BOXシュリンク付きペリペリ付き新品未開封写真を撮る際に触れたのみで、届いたときの状態のままの商品です。ボックス全方向の写真を載せてあるので、ご確認よろしくお願いいたします。発送までは防湿庫で大切に保管しておきます。ㅤ~~~注意事項①~~~即購入OKです。丁寧に梱包して、24時間以内に発送いたします。ㅤ~~~注意事項②~~~画像で状態を確認してからご購入をお願いいたします。すり替え防止のため、返品・返金はお断りいたします。
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