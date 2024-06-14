超希少！花蕾の雪洞天吊ランプ」

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まず、見かけることのない希少なランプです。白いミルクガラスに透明なガラスを被せていますが、単純ではありません。さりげなく、紙吹雪の様に5色の色ガラスを挟み込んでいます。花蕾を表現していると思いますが8枚のガクは立体的に盛り上げ、蕾全体は複雑に凸凹が付けられています。型吹きガラスだと思いますが、高い技術力です。ブロンズの飾り金具も繊細な作りです。年代とか生産国などは分かりませんが、1900年初頭のフランスのランプではないかと思います。雪洞の様で、色々な表情を見せてくれます。美しいランプです。状態:経年の汚れと当たり傷等有りますが、普通に扱う分には問題になる物ではありません。灯が入ると見えなくなります。写真で確認してください。古い物です、ご理解の上ご購入下さい。サイズ約㎝:開口径8高さ19胴径16重さ795g全重1.4kg全長75cm(天井からランプ下部)電球金口E26です。☆電球20wが付いています。直ぐに使えます。送料は無料です。梱包はリサイクル材を使います。ご了承下さい。