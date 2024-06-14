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Sperzel 6ILTL-TOOTIEFRUITIE
商品番号 U26173010841
商品名

Sperzel 6ILTL-TOOTIEFRUITIE
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 18,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USAでは「TOOTIEFRUITIE」という愛称で人気がある商品です。国内では販売されていません。写真2枚目：米国より直輸入なので大阪税関で検査を受けておりケース内部の部品を受け止める紙の穴に少し破れがあります。　商品は問題ありません、ご了承ください。3対３。＊あくまで「海外品質」なのでネジなどに少し傷があるかも知れません。ご了承願います。
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