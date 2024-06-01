ピクミン　めじるしアクセサリー　全7種コンプリートセット　バンダイ　ガチャ

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商品詳細
ピクミン めじるしアクセサリー■赤ピクミン■黄ピクミン■青ピクミン■紫ピクミン■白ピクミン■羽ピクミン■岩ピクミン■ミニブック7部新品未開封、全7種コンプリートセットですカプセルトイの性質上、初期傷や塗装ムラ、ミニブックに皺がある場合がございますカプセルは付属しません
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