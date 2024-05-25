

【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18



【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18



【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18



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【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18



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【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18



【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18 【真作】藤井延年/雛之図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AA-18

【真作】【参考】藤井延年 号は初め灯心子、のち延年。本名は慎思郎。弟子をとることはなく、８９歳で亡くなるまで自宅で制作活動を続けた。素朴で親しみやすい作風は、庶民派として広く受け入れられ、中国の故事を描いた伝承画や、河童をユーモラスに描いた戯画、ほかに美人画や仏画、人物画、風景画など幅広いジャンルの作品がある。井原・高屋中学校に在職時の同僚に桑田笹舟がいた。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 195cm× 幅 45cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。