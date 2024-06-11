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【最終値下げ】Marshall MB15 ベースアンプ
商品番号 L48968162024
商品名

【最終値下げ】Marshall MB15 ベースアンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#値下げいたしました。早いもの勝ちです。よろしくお願いします。MarshallのMB15ベースアンプです。パワーがありかつイコライザーできめ細やかなサウンドが作れます。非常に気に入っておりましたが、機材入れ替えのため出品いたします。動作確認はツマミのガリや異音もなく問題ありません。素人により見落としがあれば申し訳ありません。ベースアンプ裏の壁紙が少し剥がれておりますが演奏に支障はありません。#Marshall#MB15#MB15#ベースアンプ
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