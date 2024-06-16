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ポケモンカードゲーム 強化拡張パック 黒炎の支配者 60パック 2box分
商品番号 P24259545102
商品名

ポケモンカードゲーム 強化拡張パック 黒炎の支配者 60パック 2box分
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム強化拡張パック黒炎の支配者60パック2box分新品未開封です。サーチ等は行っておりません。購入制限のある店舗複数で購入したものになります。その為実際の箱と封入率が異なります、ご注意ください。パックのみ発送ランダム性のある商品の為、中身での評価はご遠慮願います。即購入可⭕【検索用】vstarユニバースvユニブイスターユニバースブイユニスカーレットexバイオレットexトリプレットビートクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者レイジングサーフBOXシュリンク有りシュリンク無しバラパック言語...日本語版ボックスパックシングル...パックボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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